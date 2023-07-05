السومرية نيوز – أمن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، ضبط مخزنين يحتويان 30 طناً من الأدوية منتهية الصلاحية في المثنى.



وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من ضبط مخزنين يحتويان 30 طناً من الأدوية منتهية الصلاحية في المثنى".



وأضاف، أن "أحد المخازن كان مخفي خلف مطبخ وهمي".