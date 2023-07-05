وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني".ورحب السوداني، في بداية الاجتماع، "برئيس جهاز الأمن الوطني الجديد ووكيل جهاز المخابرات الوطني العراقي الجديد، متمنياً لهما النجاح في عملهما والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد، مثمناً في الوقت ذاته دور الأعضاء السابقين أيضاً وما بذلوه خلال فترة عملهم".وجرت خلال الاجتماع "مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وطرح جملة من المواضيع التي تخصّ عمل الأجهزة الأمنية".كما صوّت المجلس على "المخصصات الوقتية لمعظم منتسبي وزارة الداخلية، وصوّت أيضاً على مقترح وزير الداخلية بشأن ترميز الأسلحة الخفيفة لجميع الوزارات والدوائر الأمنية، بما يسهم في ضبط هذه الأسلحة ومعرفة حائزيها".وفي ملفّ آخر، وجّه القائد العام للقوات المسلحة "بأهمية دعم ومساعدة المحافظات في إجراءاتها لمعالجة ظروف شحة المياه خلال فترة الصيف، مع إمكانية تأمين العجلات الحوضية ومساندة المحافظات التي تحتاج إلى المياه".وناقش المجلس "عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ تمّ إقرار مجموعة توصيات تخصّ القضايا التي تمّ طرحها خلال هذه الجلسة".