وذكرت المديرية في بيان ورد ل، السومرية نيو، إنه "بعملية نوعية، القت المديرية العامة لشؤون المخدرات القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات شديدي الخطورة بالجرم المشهود متلبس بحيازة (13) كيلو غرام من مادتي الحشيشة والكريستال المخدرة في البصرة".واضافت "وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات البصرة من القاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات شديدي الخطورة بالجرم المشهود متلبس بحيازة (13) كيلو غرام من مادتي الحشيشة والكريستال المخدرة في محافظة البصرة".واشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بموجب قرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينال جزاءه العادل".