ميسان.. احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة الكريستال

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قوات الحدود من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة الى الاراضي العراقية عبر المناطق الحدودية في محافظة ميسان".واضاف، انه "تم ضبط المواد المخدرة ومازالت الجهود مستمرة بتعقب المهربين لالقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".