الإعلام الأمني تنوه عن تشغيل لفحص منظومة السيرام بالمنطقة الخضراء



السومرية نيوز - أمن



أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تنويهاً عن تشغيل لفحص منظومة السيرام داخل المنطقة الخضراء.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سيكون هناك تشغيل لفحص منظومة السيرام داخل المنطقة الخضراء ببغداد في الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة والنصف صباحاً اليوم الجمعة".

