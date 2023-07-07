اعتقال متهم سرق 36 مليون دينار من داخل منزل شرقي بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب القدس لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة "36 مليون دينار" من داخل دار سكني شرقي العاصمة بغداد"، مشيرة الى ان "المتهم دونت أقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه أصوليا استنادا لأحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".الى ذلك، قامت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد بـ"تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينها سرقة الدراجات النارية ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد"، مضيفة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".