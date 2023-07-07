مقتل خمسة ارهابيين بإنزال جوي في كركوك

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتنفيذ عمليات استباقية خاطفة واشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ ابطالنا عملية انزال جوي ليلي في محافظة كركوك قضاء الدبس ناحية التون كوبري".وأضاف البيان، انه "بعد عمليات نصب كمائن القناصين اعقبتها اشتباكات عنيفة اسفرت عن مقتل (5) ارهابيين من عصابات داعش الإرهابي".