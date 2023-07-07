بالجرم المشهود.. الإطاحة بتجار مخدرات في أربع محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعمليات امنية نوعية استباقية منفصلة، القت المديرية العامة لشؤون المخدرات القبض على عدد من المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة بمختلف الانواع في بغداد الكرخ وديالى والديوانية وبابل".واضاف انه "المتهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا لقرارات قضائية لينالوا جزائهم العادل ولردع كل من يحاول العبث في أمن المجتمع".