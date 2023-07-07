خلال الأسبوع الماضي.. الإطاحة بـ 51 مطلوبا للقضاء في النجف

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية القى القبض على 51 مطلوبا في سيطرات المحافظة المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية وذلك من خلال تكثيف الممارسات الأمنية وتفعيل دور حاسبة المطلوبين للقانون".وأضافت انه " تم تسليم المطلوبين للجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".