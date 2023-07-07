بعد توقيف ضباط.. وزير الداخلية يمنح مدير الجوازات إجازة (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، امر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بمنح اللواء رياض جندي عبد الكاظم خضير إجازة اعتيادية لمدة 30 يوما براتب تام يقضيها داخل العراق اعتبارا من 8/7/2023".ويذكر ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امر في وقت سابق اليوم بإيقاف 5 ضباط برتب عميد بينهم مدير الجوازات وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم بسبب تلكؤ الشركات التي تم التعاقد معها لتوريد جواز السفر الاعتيادي الخام.الوثيقة ادناه: