السوداني يوجه رسالة لمسؤولي الأجهزة الامنية الجدد في الانبار

السومرية نيوز – أمن



وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رسالة لقائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة، الذين تسنموا مهامهم حديثاً، فيما شدد على أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية.





وثمّن السوداني "عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الانبار، والذين سيواصلون ذات الجهود في مواقعهم الجديدة".



ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة، الذين تسنموا مهامهم اليوم، بـ"بذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على الأمن في المحافظة"، مشدداً على "أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية".



كما وجّه السوداني بـ"عدم التواني إزاء أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المحافظة، إلى جانب العمل المتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتأمين استقرارهم". وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، كما استقبل المدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس".وثمّن السوداني "عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الانبار، والذين سيواصلون ذات الجهود في مواقعهم الجديدة".ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة، الذين تسنموا مهامهم اليوم، بـ"بذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على الأمن في المحافظة"، مشدداً على "أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية".كما وجّه السوداني بـ"عدم التواني إزاء أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المحافظة، إلى جانب العمل المتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتأمين استقرارهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الداخلية، أمرا ادارياً بهدف إجراء التدوير الوظيفي والتغييرات المطلوبة في عدد من المناصب.



وبحسب البيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز: "فقد تقرر نقل قائد شرطة الانبار الفريق (هادي رزيج كسار) من منصب قائد شرطة محافظة الانبار إلى مساعد التدريب في مكتب الوزير، كما تم نقل قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الركن "محمد رشيد صالح" من منصب قائد شرطة بغداد الكرخ إلى منصب قائد شرطة محافظة الانبار".



فيما تم "تعيين معاون قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء" بلاسم حمد حسن" بمنصب قائد شرطة بغداد الكرخ، في ما تم نقل مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار الى مقر الوكالة وتعيين العميد ظاهر محمود بدلا عنه".



