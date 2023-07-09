كانا يعملان معه.. اعتقال متهمين مصريين سرقا 50 مليوناً من محامي بكربلاء

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "مديرية أجرام كربلاء القت القبض على متهمين اثنين من الجنسية المصرية سرقا محامي مبلغ خمسين مليون دينار".وأضاف، أن "المتهمين كانا يعملان مع المحامي، واثناء سفره تم سرقة المبلغ".وأشار الى "إحالة المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".