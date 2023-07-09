بغداد.. اعتقال متهم ينتحل صفة مستشار في مكتب رئيس الوزراء

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص من محافظة بابل بإنتحال عدة صفات حكومية منها صفة العمل كمستشار في مكتب رئيس الوزراء وقيامه بعمليات نصب وإحتيال بحق مواطنين أبرياء؛ بُغية إستحصال مبالغ مالية بعد إيهامهم بترويج طلباتهم المتعلقة بالتوظيف أو المعاملات العالقة".وأضافت: "جرى إستحصال الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم للمتهم المذكور في منطقة المنصور ببغداد وإلقاء القبض عليه وفقاً لأحكام المادة (456) ق.ع".وأتم البيان: "أُحيل المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون".