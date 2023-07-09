واشنطن تكشف تفاصيل مقتل "المهاجر": رصدته ثلاث مسيرات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"القنابل العنقودية".. حديث يخص صلاحيتها بعد منحها لأوكرانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
رمضان 2020
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461090-638245153265751273.jpg
واشنطن تكشف تفاصيل مقتل "المهاجر": رصدته ثلاث مسيرات
أمن
2023-07-09 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
3,315 مشاهدة
أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الأحد، مقتل القيادي بتنظيم "داعش" في سوريا، أبو أسامة المهاجر، في غارة شنتها طائرات مسيرة أميركية من طراز "ريبر".
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، اليوم الأحد، قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو أسامة المهاجر في شرق سوريا.
وقال مسؤول عسكري أميركي متحدثا عن تفاصيل العملية دون الكشف عن هويته "إن ثلاث مسيرات من طراز "ريبر" حلقت يوم الجمعة في سماء المنطقة بحثا عن المسلح، وهو أمريكي"، حيث زعم أنها تعرضت خلال عملية البحث لما وصفه بـ"مضايقات من قبل الطائرات الروسية استمرت لساعتين"، ليضيف "لاحقا تمكنت المسيرات من رصد أسامة المهاجر وقتله، حيث كان على متن دراجة نارية في منطقة حلب".
وأوضح العسكري الأميركي أن "الإرهابي كان ينشط عادة في شرق سوريا، لكنه وقت تنفيذ العملية تواجد في شمال غرب سوريا"، ولم يتضح على الفور، كيف تأكد الجيش الأمريكي أن المستهدف هو المهاجر.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرات المسيرة لا تُسلح عادة، لكنها كانت تحمل أسلحة يوم الجمعة أثناء مطاردة المهاجر.
وأوضح الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكي في البيان "نؤكد التزامنا بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة".
من جهته، قال الأدميرال أوليغ غورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأسبوع الماضي، إن الجيشين الروسي والسوري بدآ تدريبات مشتركة لمدة ستة أيام تنتهي يوم الاثنين.
وأضاف غورينوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية أن موسكو قلقة من تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفا إياها بـ"انتهاكات منهجية للبروتوكولات" التي تم الاتفاق عليها لتجنب الاشتباكات بين الجيشين.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة فنان عراقي في كندا
فن وثقافة
28.83%
05:05 | 2023-07-09
وفاة فنان عراقي في كندا
05:05 | 2023-07-09
الكشف عن سبب أزمة الكهرباء الأخيرة
محليات
25.95%
09:14 | 2023-07-08
الكشف عن سبب أزمة الكهرباء الأخيرة
09:14 | 2023-07-08
الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة
خاص السومرية
24.6%
13:35 | 2023-07-08
الكهرباء تكشف أسباب تردي واقع تجهيز المواطنين بالطاقة
13:35 | 2023-07-08
بظل موجات الحر الشديدة.. كم يتحمل جسم الانسان لدرجات الحرارة؟
علم وعالم
20.62%
07:18 | 2023-07-08
بظل موجات الحر الشديدة.. كم يتحمل جسم الانسان لدرجات الحرارة؟
07:18 | 2023-07-08
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
Morning Live
الدفاع المدني ودوره في تقليل حالات الحرائق - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-09
Morning Live
الدفاع المدني ودوره في تقليل حالات الحرائق - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-09
ناس وناس
هموم الناس ومشاكلهم من شارع المتنبي - الحلقة ٥٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-09
ناس وناس
هموم الناس ومشاكلهم من شارع المتنبي - الحلقة ٥٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-09
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
بعد التحري
المجمعات السكنية .. غلاء فاحش يفاقم ازمة السكن في البلاد - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-05
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
Morning Live
الدفاع المدني ودوره في تقليل حالات الحرائق - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-09
Morning Live
الدفاع المدني ودوره في تقليل حالات الحرائق - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-09
ناس وناس
هموم الناس ومشاكلهم من شارع المتنبي - الحلقة ٥٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-09
ناس وناس
هموم الناس ومشاكلهم من شارع المتنبي - الحلقة ٥٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-09
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
Dayane & The City
مواضيع مهمّة وممتعة..لا تفوّتها - الحلقة ٦ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-07
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
لقطات
الاقتراع الورقي بدل الالكتروني لمنع التزوير | علناً
13:00 | 2023-07-07
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
علناً
الحملة ضد الفساد للحد من سرقة المال العام - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-06
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيعود الصدريون الى الساحة السياسية عبر مجالس المحافظات؟
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.