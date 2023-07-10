اعتقال متهم سرق قرابة 40 مليوناً من داخل عجلة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة 30 مليون دينار عراقي و5700 دولار أمريكي من داخل عجلة بمنطقة اللطيفية جنوب بغداد.وأضافت، أن "العملية جاءت ذلك بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب المحمودية لمكافحة الإجرام حول تعرضه لسرقة مبلغ مالي من داخل العجلة، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة المبلغ المذكور من داخل العجلة".وأشار البيان الى "تدوين دونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".