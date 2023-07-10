بينها إحالة 115 متهماً للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/7/3 ولغاية 2023/7/9 تمثلت بـ:ـ1. واجبات مراكز الشرطة 17822. القبض على مطلقي العيارات النارية 133. احالة متهمين الى المحاكم 1154. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 235. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 26. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 4417. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 4858. مضاهات طبعات الاصابع 359. اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 29310. عدد طالبي النجدة 63311. فض مشاجرات 57712. ضبط عجلات مطلوبة 4913. نقل حالات انسانية 2914. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 3915. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 5016. نشاطات اللجنة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة 255617. طبع لوحات السيارات 403218. اصدار اجازات السوق 1163119. اصدار سنوية السيارات 90092