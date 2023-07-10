إحباط تهريب مشتقات نفطية في ثلاث محافظات

وذكر الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز لواءي شرطة الطاقة الثالث والرابع ضبطت خمس عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية، وألقت القبض على سائقيها بمحافظتي ديالى وبغداد مع ضبط عجلة للمتاجرة غير الشرعية بالنفط ومشتقاته، حيث عثر على خزانين، سعة الأول 30.000 الف لتر، والثاني 6000 لتر من قبل مفارز اللواء الخامس في محافظة واسط، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية".واضافت، انه "تم ايداع المتهمين التوقيف وحجز العجلات والمضبوطات تمهيداً لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة وعرضها امام القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".