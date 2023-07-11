بغداد.. انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الائمة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن إطار الجهود البطولية والإنسانية التي قدّمتها الشرطة الاتحادية، تمكّنت إحدى دوريات الفوج الثالث اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من إنقاذ أحد الأشخاص بعد مشاهدته محاولاً الانتحار عبر القفز من على جسر الأئمة في مدينة الكاظمية المقدسة".وأشار البيان الى أنه "تم تسليمه إلى جهة الاختصاص أصوليا حِفاظاً على سلامته".