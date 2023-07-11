فيديو لعناصر من الرد السريع يطلقون النار يثير الجدل.. الداخلية توضح

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر فيه عناصر من فرقة الرد السريع وهم يقومون بإطلاق العيارات النارية في أحد المقرات، وبعد التحري ومطابقة المعلومات، نود أن نبين أن تأريخ المقطع يعود إلى أيام المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية عام 2014 ضمن معسكر الشهداء.. قاعدة سبايكر سابقاً".وأضافت، ان "المنتسب الأول الذي قام بإطلاق العيارات النارية وإطفاء الضوء في هذا الفيديو هو مدان هارب محكوم عليه خمس سنوات غيابياً من محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية المنطقة الثالثة، أما المنتسبان الآخران فقد تم التعرف عليهما".