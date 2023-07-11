ضبط مبتز إلكتروني ساوم بنشر صور عائلة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دوريات نجدة الكندي التابعة الى قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز شخص الكترونيا وتهديده بنشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع له مبلغ من المال".وأشارت الى ان "العملية تمت بعد أن استنجد طالب النجدة بالدوريات وادعى تعرضه للابتزاز الالكتروني من قبل شخص".