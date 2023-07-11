اعتقال 9 متهمين اوهموا المواطنين بالتعيين على الأمن الوطني بمحافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفازنا في محافظة بابل، تمكنت من القبض على 8 متهمين لإيهامهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز بينهم منتحل صفة مدير عام في مجلس النواب، والآخر في رئاسة الوزراء، مع ضبط مجموعة أختام لوزارات وهيئات حكومية، وعدد من الكتب المزورة".وأضاف ان "مفارزنا في محافظة البصرة بعد نصب كمين محكم تمكنت من القبض على متهم قام بأخذ مبالغ من المواطنين لغرض تعيينهم على ملاك الجهاز".وأشار الى ان "جميع المتهمين تمت احالتهم أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".واكد الجهاز: "عدم وجود تعيينات أو درجات وظيفية جديدة فإنه يجدد الدعوة للمواطنين إلى ضرورة إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق خلف الشائعات".