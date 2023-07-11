الدفاع توجه دعوة للمفسوخة عقودهم لمراجعة مراكز التطوع

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، دعوة للمراتب المفسوخة عقودهم الذين اجتازوا الفحص الطبي والمقابلة والتدقيق الأمني إلى مراجعة مراكز التطوع في جميع المحافظات.







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