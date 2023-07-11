مخالفون لشروط الإقامة.. القبض على 16 اجنبيا في البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على 16 اجنبيا مخالفين لشروط الإقامة في البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "جهاز المخابرات في البصرة وبالاشتراك مع قسم الاقامة ،القى القبض على 16 اجنبياً مخالفين لشروط الاقامة ".



وأشار الى، ان "جنسياتهم من دول مختلفة".

