بينهم نساء.. الإطاحة بعصابة سرقت 13 كيلو ذهب من داخل محل ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين ضمنهم امرأتين لقيامهم بسرقة 13 كيلو ذهب من داخل محل معد لبيع الذهب ضمن منطقة شارع فلسطين وسط بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة لإحدى محال بيع الذهب ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة عن طريق الجهد الفني المستمرة، وبعد نصب الكمائن، تمكنت مفارزنا من القبض على المتهمين".وذكرت، أن "الشبكة ضبطت بحوزتها 6 كيلوات من المصوغات الذهبية المسروقة مع 15 جهاز موبايل من مختلف الأنواع".وأتم البيان: "جرى عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".