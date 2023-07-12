ميسان.. استشهاد مفوض واصابة ثلاثة ضباط اثناء القبض على مجرمين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تعرضت احدى المفارز الأمنية في محافظة ميسان منطقة الكيلو الخامس إلى إطلاق نار كثيف ومن أربع جهات مما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط برتبة عقيد ومقدم ورائد بجروح متوسطه واستشهاد مفوض".وأضاف ان " القوات الأمنية كانوا مكلفين بواجب القاء القبض على المطلوبين للعدالة".