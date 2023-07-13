وزير الداخلية: المثنى مستقرة أمنياً.. الفساد انخفض بدوائر الوزارة

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي في محافظة المثنى حضره مراسلنا، إن "محافظة المثنى مستقرة أمنياً وهناك انخفاض واضح للجريمة الجنائية".وأضاف ان "هناك انخفاض بمعدل الفساد بنسبة كبيرة في دوائر الوزارة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الى محافظة المثنى .وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل اليوم الى محافظة المثنى يرافقه وكلاء الوزارة، وعدد من المديرين العامين، ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين في المحافظة".وأضاف، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الواقع الأمني، ومتابعة عمل مفاصل وزارة الداخلية هناك".