المثنى.. الاطاحة بأخطر شبكة دولية للمتاجرة في المخدرات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بأشراف شخصي ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وفي اطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام شؤون المخدرات ومديرية شؤون مخدرات الكرخ وبموجب قرار قضائي تم القاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاثة متهمين".وأشارت الى ان "الشبكة ضبطت بحوزتها مليوني حبه مخدره نوع كبتاجون بوزن 220 كيلو غرام في محافظة المثنى"، مضيفة ان "المتهمين تم ايداعهم التوقيف وفق احكام المادة 27 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".