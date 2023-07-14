وزير الداخلية يعلن صدور جدول ترقية تموز



أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، صدور جدول ترقية تموز للضباط المشمولين.





وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "أتقدم بأجمل وأصدق التهاني والتبريكات الى جميع الضباط الذين طرزت أكتافهم رتب جديدة في جدول ترقية تموز".