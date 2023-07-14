تنويه من قيادة قوات الحدود بشأن المفسوخة عقودهم

السومرية نيوز – امن



أصدرت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، تنويهًا بشأن المفسوخة عقودهم من المنتسبين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تقسيمهم الى وجبات وتكون المراجعة بعد ارسال رسالة (SMS) من مديرية ادارة الموارد البشرية عبر الهاتف النقال حصراً".



وأشارت الى أن "المراجعة تكون الى مقر قيادة قوات الحدود في بغداد- المشتل والى مقر قيادة حدود المنطقة الأولى في أربيل بالنسبة للمتطوعين على القيادة الأولى".