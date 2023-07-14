تحصين أمني للمنطقة الخضراء وإغلاق مداخلها.. ماذا يجري هناك؟ (صور)

السومرية نيوز – امن



أغلقت القوات الأمنية، اليوم الجمعة 14 تموز/يوليو 2023، مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد دون معرفة الأسباب، وفقا لما قاله مصدر أمني.



وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد والسماح فقط لأصحاب الباجات بالدخول دون معرفة الاسباب"، مشيرا الى ان "المنطقة الخضراء شهدت انتشار أمني كثيف حول اسوارها بصنوف متعددة من الأجهزة الأمنية".



وفقا لمصدر أمني اخر، قال للسومرية نيوز أن "هذه الإجراءات الامنية تأتي بعد دعوات لاقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد اليوم من قبل بعض الفصائل العراقية المسلحة".



ويأتي ذلك، بعد تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني ترجمته السومرية نيوز، والذي تحدث عن ان أمريكا تخطط لاستهداف قادة الفصائل العراقية المسلحة وعلى رأسهم الأمين العام لحركة "النجباء" أكرم الكعبي على خلفية الهجمات المتكررة على قوات التحالف الدولي في سوريا. وفقا لمصدر أمني اخر، قال للسومرية نيوز أن "هذه الإجراءات الامنية تأتي بعد دعوات لاقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد اليوم من قبل بعض الفصائل العراقية المسلحة".ويأتي ذلك، بعد تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني ترجمته السومرية نيوز، والذي تحدث عن ان أمريكا تخطط لاستهداف قادة الفصائل العراقية المسلحة وعلى رأسهم الأمين العام لحركة "النجباء" أكرم الكعبي على خلفية الهجمات المتكررة على قوات التحالف الدولي في سوريا.

يشار الى ان في 20 يناير/كانون الثاني، استهدفت ثلاث طائرات مسيَّرة انتحارية قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرقي سوريا، وهي قاعدة تستضيف قوات أمريكية. وقالت القوات الأمريكية في ذلك الوقت، إن الهجوم لم يتسبب في خسائر كبيرة، فقد أسقطت القوات هناك طائرتين مسيَّرتين، بينما انفجرت الثالثة بعد اصطدامها بمبنى تابع لجماعة معارضة سورية حليفة للولايات المتحدة.