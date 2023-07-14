الداخلية تعلن تأجيل التقديم إلى المعهد العالي وتكشف السبب

وقالت مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التقديم إلى الدورة 29 المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري تم تأجيله لأسباب فنية وإلى إشعار آخر".ودعت المديرية المتقدمين، إلى" متابعة الموقع الرسمي في حال تم تحديد موعد آخر".