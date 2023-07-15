خاصة بمواطن آخر.. اعتقال متهم بتزوير محررات رسمية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات الى مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام حول وجود متهم بتزوير محررات رسمية خاصة بمواطن آخر، ليتم تشكيل فريق عمل، وبعد التحري وجمع المعلومات، أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه"، مشيرة الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا".وأضافت، أن " قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق أحكام المادة 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".