الأعرجي يبحث مع قائد حدود المنطقة الثالثة تأمين الحدود ومنع المتسللين

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، قائد قوات حدود المنطقة الثالثة، الفريق حسين عبد الهادي محبوبة، اذ شهد اللقاء، التباحث في أهمية تكثيف الجهود لتأمين الحدود ومنع المتسللين، وكذلك استعدادات وزارة الداخلية لاستقبال شهر محرم الحرام، وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية".وشدد الأعرجي، على "أهمية إدامة الزخم الأمني وتكثيفه، لاسيما فيما يتعلق بضبط الحدود والالتزام بالمعايير المهنية في تنفيذ المهام الأمنية، مشيدا بذات الوقت بما تقدمه القوات الأمنية على اختلاف تشكيلاتها من جهد في الحفاظ على أمن الدولة وسلامة المواطنين".