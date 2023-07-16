صولة أمنية تنتهي بضبط معمل لتصنيع "المخدرات" في المثنى

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نفذت قوة مشتركة من المديرية العامة لشؤون المخدرات وفرقة الرد السريع، صولة أمنية سرية في محافظة المثنى انتهت بضبط مكائن داخل معمل لتصنيع المخدرات".وأضاف، انه "من خلال التحقيقات الأولية تبين أن المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة".وأشار البيان، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بموجب القرارات القضائية التي كان لها الدور البارز في ملف شؤون المخدرات لينال المتهمون جزاءهم العادل".