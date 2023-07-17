العثور على جثة رجل مقتول داخل مركبته جنوبي العراق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أنه "تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية مقتول داخل مركبته نوع كريستا صالون في منطقة الشعيبة التابعة لقضاء الزبير وبالقرب من مقبرة الإنكليز".وبين، أن "الجثة عليها آثار اطلاقات نارية".