مصدر يكشف عن "إجراء أمني" في مطار أربيل الدولي

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن إجراء أمني في مطار أربيل الدولي.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كل الرحلات من وإلى مطار أربيل الدولي متوقفة منذ 3 ساعات".

وأضاف المصدر "تم الابلاغ بوجود إجراء أمني داخل المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.