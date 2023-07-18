تنويه "مهم" من الدفاع بشأن موعد التحاق دورة 113

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موعد التحاق الطلبة المقبولين بدورة الكلية العسكرية الرقم 113 الى مدرسة التدريب التعبوي والقتالات الخاصة في (معسكر التاجي) سيكون يوم الإثنين الموافق 31 تموز 2023، بدلاً من يوم السبت الموافق 29 تموز 2023".وأضافت، أن "الموعد السباق يتعارض مع عطلة يوم العاشر من شهر محرم الحرام".