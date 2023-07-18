أحدهما بتر كفه.. إصابة طفلين بانفجار مخلف حربي في البصرة (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلين أصيبا بانفجار مخلف حربي في مزارع مويلحات بناحية سفوان جنوب غرب محافظة البصرة".وأضاف، أن أحد الطفلين "بتر كفه نتيجة الانفجار".ومنتصف العام الماضي، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن أن 8.5 مليون عراقي يعيشون وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة. وقالت متحدثة اللجنة في العراق، هبة عدنان، حينها، إن "العراق يعد واحدا من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب".وأضافت أن "المخلفات الحربية القابلة للانفجار توجد على امتداد ما يزيد عن 3.200 كيلومتر مربع من الأراضي، أي ضعف مساحة مدينة لندن". وبيّنت أن "الألغام والمخلفات الحربية تسببت في سقوط نحو 700 ضحية بين عامي 2018 و2020".وحسب، مدير شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية، ظافر خلف، فإن حوالي "2700 كيلومتر مربع" من مساحة العراق ملوثة بالألغام.ووفقا لمرصد الألغام الأرضية فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.