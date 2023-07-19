مداهمة معمل لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في الانبار

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "داهمت مفارز اللواء الثاني شرطة الطاقة معمل لتدوير وتهريب المشتقات النفطية بقضاء القائم بمحافظة الأنبار، حيث أسفرت العملية عن ضبط (16) خزانا من مختلف السعات ومضبوطات أخرى".وأضافت: "تم حجزها لغرض تنظيم الأوراق القانونية، وعرض الدعوى أمام قاضي التحقيق المختص استنادا لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته ".