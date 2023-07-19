بعد مواجهة مسلحة.. الأمن الوطني يقتل أحد أخطر تجار المخدرات

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قتل أحد أخطر تجار المخدرات المدعو (حسن هادي) والصادرة بحقه (٨) مذكرات قبض وتحري بعد مقاومته للقوة المنفذة والإشتباك معها، حيث رصدت مفارزنا تحركاته أثناء دخوله المحافظة لغرض المتاجرة في المخدرات، وعلى الفور تم مداهمة منزله لتنفيذ عملية إلقاء القبض، إلا أنه قام بإطلاق النار والإشتباك مع القوة مما أدى إلى مصرعه".وأضاف: "فيما استطاعت مفارزنا من القبض على متهم آخر مطلوب للقضاء كان برفقة التاجر المقتول أثناء تنفيذ العملية، حيث جرى إحالته إلى الجهات التحقيقة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".