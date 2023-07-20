في بغداد.. اقتحام وحرق لمبنى السفارة السويدية

اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم الخميس، قبل أن تتعرض للحرق، احتجاجاً على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما ادانت وزارة الخارجية العراقية حرق مبنى السفارة.

وقال مراسل السومرية في بغداد، إن المئات من المتظاهرين الغاضبين اضرموا النار في مبنى السفارة السويدية بعد اقتحامها.

وأضاف المراسل أن الاقتحام جاء احتجاجا على موافقة الحكومة السويدية لاقامة تظاهرة لحرق نسخة من القرآن والعلم العراقي امام السفارة العراقية في السويد.

بدورها، ادانت وزارة الخارجية العراقية، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس، معتبرة أن "هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

وأكدت الوزارة أن "الحكومةَ العراقيَّة أوعزت إلى الجهات الأمنيَّة المُختصَّة، بالتحقيق العاجل وإتخاذ الإجراءات الأمنيَّة اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرُّف على هُويةِ مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وأعلن المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، حصوله على إذن الشرطة بحرق نسخة من المصحف وأيضا العلم العراقي خلال تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.