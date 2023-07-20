ضربة قوية لتجار المخدرات.. الإطاحة بشبكتين وضبط 116 ألف حبة بـ3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف شخصي ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية، عبد الامير الشمري وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية النوعية، تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات ومصادرة 85.000 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في بغداد".وأشارت الى "ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في كركوك و31.000 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في نينوى والقبض على شبكاتهم بعد ملاحقتهم وتتبع اثارهم".وذكرت المديرية، أن "العمليات اسفرت عن ضبطهم بالجرم المشهود".