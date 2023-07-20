بغداد.. اعتقال 4 متهمين بسرقة الدراجات النارية وتزوير مستمسكات رسمية

السومرية نيوز – أمن



أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، اعتقال أربعة متهمين بسرقة الدراجات النارية وتزوير مستمسكات رسمية في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الدراجات النارية خلال الممارسات الامنية التي تجريها المديرية ضمن جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين اصولياً وفق القانون".



وأضافت، أن "قوة من مكتب الكاظمية لمكافحة الاجرام تمكنت من القبض على متهم بالتزوير لقيامه بتزوير مستمسكات رسمية وتم توقيفه اصولياً وفق احكام المادة 289/298 من قانون العقوبات".