محتجون غاضبون يحرقون مقر السفارة السويدية في بغداد ويطالبون باغلاقها

في ساعات متاخرة من الليل وبعد اعلان موعد التظاهرة أمام بوابة السفارة العراقية في السويد المحتجون من أنصار التيار الصدري أضرموا النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد كنوع من الاحتجاج والرفض.اقتحام السفارة السويدية جاء رداً على سماح الشرطة السويدية، الأربعاء، بتنظيم تجمُّع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، ومن المقرر أن يشهد حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي اليوم الخميس.منظم التجمع هو ذاته اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أساء للمصحف تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.المئات من المنددين بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي طالبوا الحكومة بطرد سفيرة السويد واتخاذ إجراءات دبلوماسية حقيقية.