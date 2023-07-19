قوة امنية تعتقل 3 عاملين في كازينو بزيونة وتعتدي بالضرب على البقية

من دون سابق انذار او ادنى اخطار، اقدمت قوة امنية على اقتحام احد الكازينوهات بمنطقة زيونة وسط العاصمة بغداد، واعتقال ثلاثة من موظفيها والاعتداء على بقية العاملين، والسبب هو رصيف ركنت عليه سيارات المواطنين الذين يرتادون هذا المقهى بشكل طبيعي.وناشد عمال تعرضوا للضرب الجهات المعنية بالتدخل شخصيا والتحقق من امر القوة التي اعتدت عليهم، مبينين بان هذه الاماكن هي امنة ولا يستحق فيها المواطن الترويع بهذه الطريقة.وسحبت القوة التي دخلت المكان اجهزة التسجيل المنصوبة، فيما لا يزال مصير الاشخاص الثلاثة الذين اعتقلتهم مجهولا حتى لحظة اعداد هذا التقرير.