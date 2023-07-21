صادرة بحقه 14 أمر قبض.. الإطاحة بأخطر تاجر مخدرات في العراق

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، أن "مديرية مكافحة المخدرات في كربلاء المقدسة تمكنت صباح اليوم وبعملية نوعية من الإطاحة بأخطر تاجر للمواد المخدرة في العراق".وأشار الى أن "المطلوب صادرة بحقه 14 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة أبرزها 4 إرهاب و28 مخدرات".