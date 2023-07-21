توجيهات جديدة من وزير الداخلية تخص التظاهرات

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشمري زار قيادة حفظ القانون، وبرفقته عدد من مستشاريه، وقائد قوات الشرطة الاتحادية واطلع على سير الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادة"، مؤكداً على "التعامل الحسن مع المتظاهرين، فضلاً عن الالتزام بحقوق المتظاهر بالتزامن مع الالتزام التام بالواجب والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة".واضاف البيان أن "الشمري وجه بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل هذه القوات، واستمع الى إيجاز عن آخر النشاطات والواجبات المناطة بها".