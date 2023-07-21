جريمة "بشعة" في البصرة.. قتل مدرس ووضع جثته بصندوق سيارته (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "مفارز قسم شرطة الزبير ومكافحة اجرام الزبير وبأوامر قضائية قامت من القاء القبض على المتهمين الذين قاموا بقتل المجني عليه المدرس (ج. د. ص) بإطلاقات نارية ووضعه في صندوق سيارته".وأضاف ان "المتهمين واعترفوا بحادث القتل وتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء 19 تموز/يوليو 2023".وتابع، ان "عملية القبض جرت بعد القيام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، ليتم تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه".