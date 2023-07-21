وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم "تأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها من أحد المشتكين تتضمن تعرضه للمساومة وطلب رشى مقابل الوعد بغلق قضيَّة، ورفع شك واشتباه عنه وعن بعض أقربائه في تهمة موجهة إليهم بمحافظة المثنى".وبينت الدائرة، أن "فريق شعبة التحري والضبط في المكتب قام باستدراج المتهم من محافظة المثنى، إلى العاصمة بغداد ومنها للديوانيَّة، وتم نصب كمين محكم للمتهم الذي يعمل ضابطاً برتبة نقيب في مركز شرطة تابع لقيادة شرطة محافظة المثنى، وضبطه متلبساً بحيازة المبلغ الماليّ الذي تسلمه من المشتكي البالغ (٣٠) مليون دينار".ونوهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ وتم عرض المتهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه".