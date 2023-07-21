ضبط ثلاث حاويات محملة بمواد طبية مخالفة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك يتمكن من ضبط (٣) حاويات محملة بمواد طبية وأدوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف: "قد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".